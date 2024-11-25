Стало известно, кто в России получит 13-ю зарплату

По ее словам, 13-я зарплата не является обязательной выплатой, потому что не предусмотрена в Трудовом кодексе России. Многие компании выдают ее в виде премии или вместо индексации, а иногда даже указывают в коллективном договоре. Иванова предупредила, что поощрение на Новый год получат лишь те россияне, чьи работодатели решат поощрить их таким образом.

«Хотя суды зачастую и рассматривают денежные требования в пользу работников, но с премиями подход иной», — сказала она.

В 2025 году россияне смогут получать надбавки к зарплате за наставничество. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплатах за обучение новых сотрудников. Он вступит в силу в марте.