Правительство Москвы анонсировало проведение парада ретротранспорта

Жителей российской столицы пригласили посетить парад ретротранспорта, который состоится 13 июля. Об этом сообщил сайт « Москва.ру » со ссылкой на данные правительства города.

В День московского транспорта колонна исторических трамваев и ретромашин проследует от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов». Мероприятие начнется в 11 часов.

Гости также смогут увидеть выставку исторических автомобилей, где будут представлены образцы техники разных времен.