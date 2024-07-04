Правительство Москвы анонсировало проведение парада ретротранспорта

Жителей российской столицы пригласили посетить парад ретротранспорта, который состоится 13 июля. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на данные правительства города.

В День московского транспорта колонна исторических трамваев и ретромашин проследует от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов». Мероприятие начнется в 11 часов.

Гости также смогут увидеть выставку исторических автомобилей, где будут представлены образцы техники разных времен.

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