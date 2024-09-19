Правительства Бурятии и Забайкалья оплатили летние путевки 277 школьникам из ДНР

Регионы-шефы оплатили путевки на отдых 277 детям и подросткам из Старобешевского муниципального округа ДНР. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

Правительство Забайкальского края купило 123 путевки в детском центре «Жемчужный берег» в Ялте и оплатило школьникам дорогу. Бурятия помогла 50 детям и подросткам отдохнуть в лагерях на Байкале, а 29 — в «Золотой косе» на Азовском море. Еще 25 школьников побывали в Улан-Удэ на «Университетских сменах» и ознакомились с достопримечательностями и культурой Бурятии.

В общей сложности на организацию отдыха потратили более 20 миллионов рублей.

Летом британский таблоид Daily Mail опубликовал фейк, что родителей детей из новых регионов якобы заставляют отправлять детей на отдых в российские лагеря.