Британский таблоид распространил информацию о требованиях к жителям новых регионов России, согласно которым они должны отдавать как минимум одного своего ребенка в так называемый путинский лагерь. К действительности этот вброс не имеет никакого отношения.

Фейк

Информация о том, что российские власти заставляют жителей новых регионов отдавать как минимум одного своего ребенка в «путинский лагерь», распространило британское издание DailyMail. Авторы материала заявили, что это «спасет от лагеря остальных детей в семье».

Правда

В зарубежных СМИ публикуют информацию о том, что детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей якобы отправляют в детские лагеря против их воли, для «перевоспитания». Издание DailyMail даже ссылается на украинского уполномоченного по правам ребенка и реабилитации, которая заявила, что Россия уже около года запирает детей в так называемых «летних лагерях».

Очевидно, что это фейк. В действительности детей из новых регионов отправляют в оздоровительные лагеря на отдых. В частности, ребят готовы принять в знаменитых «Артеке» и «Океане».

Также в этом году у школьников из новых регионов есть возможность отдохнуть в ЯНАО и Свердловской области. И организация такого рода оздоровительных, туристических поездок производится на добровольной основе.

Таким образом, информация о том, что Россия заставляет жителей новых регионов отдавать как минимум одного своего ребенка в «путинский лагерь», и это спасет от лагеря остальных детей в семье, недостоверна.

В реальности дети из новых регионов России отдыхают в детских лагерях только на добровольной основе. Школьников принимают в оздоровительных учреждениях по всей стране.

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