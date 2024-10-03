«Правильная, нужная работа». Путин поддержал введения цикла «Разговоры о важном» в школах

Путин одобрил появление уроков цикла «Разговоры о важном» в детсадах

Занятия цикла «Разговоров о важном» можно проводить не только со школьниками, но и с воспитанниками детских садов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования. Видеозапись с мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил о выражениях «с младых ногтей» и «впитал с молоком матери». По его мнению, воспитывать патриотизм необходимо с раннего детства.

«Разговоры о важном» — это начало серьезной такой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете. Все должно быть в меру», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что проводить уроки с детьми дошкольного возраста необходимо искренне и доходчиво.

«Это правильная, нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю», — обратился он к педагогам.

Ранее президент поблагодарил учителей из приграничных с Украиной регионов. По его словам, педагоги проявляют мужество и верность профессиональному долгу.