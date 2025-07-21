Правила захода судов в порты из-за рубежа ужесточили в России

Президент России Владимир Путин ужесточил правила захода судов из иностранных портов в российские. Информация появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно подписанным изменениям, в морские порты России смогут заходить только те суда, которые получили согласие должностного лица органа федеральной службы безопасности. Уполномоченных для этого назначит сама ФСБ.

Указ вступил в силу со дня подписания — 21 июля 2025 года.

Ранее Путин подписал закон, направленный на поддержку аграриев в приграничных регионах, где ранее вводился режим контртеррористической операции (КТО).