Правила захода судов в порты из-за рубежа ужесточили в России

Президент России Владимир Путин ужесточил правила захода судов из иностранных портов в российские. Информация появилась на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно подписанным изменениям, в морские порты России смогут заходить только те суда, которые получили согласие должностного лица органа федеральной службы безопасности. Уполномоченных для этого назначит сама ФСБ.
Указ вступил в силу со дня подписания — 21 июля 2025 года.
Ранее Путин подписал закон, направленный на поддержку аграриев в приграничных регионах, где ранее вводился режим контртеррористической операции (КТО).
Машина для очистки канализационных колодцев пополнила парк техники в Зарайске
На станции «Павшино» откачали всю воду из затопленного пешеходного перехода
Донорская акция пройдет в Королеве 28 июля
Ученые из Подольска взяли образцы генов крупного рогатого скота якутской породы
Андрей Воробьев поручил разобраться с ливневой канализацией в городах и СНТ
Почти 140 тысяч домашних животных вакцинировали в Подмосковье за полгода
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте