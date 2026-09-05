Правила регистрации сайтов в России изменились

Единые требования к регистрации доменов в зонах .ru и .рф начали действовать в России. Соответствующий указ кабинета министров разместили на официальном сайте публикования правовых актов.

Зарегистрировать любой адрес теперь не получится. Имя домену придется выбрать по строго установленным параметрам. Длина адреса не может превышать 63 символа, домен короче двух символов также верификацию не пройдет.

Власти определили и общие параметры для таких адресов. В начале и в конце нельзя будет поставить символ, только букву, либо цифру. Дефисы на третьем и четвертом месте в строчке не допускаются. Дело в том, что при раскодировке префикс xn-- автоматически считается «зашифрованным» национальным именем, браузер пытается раскодировать его в кириллицу.

Власти также ограничили смысловое наполнение доменов. Заявителям откажут в регистрации, если имя сайта содержит слова, противоречащие принципам морали, гуманности и общественным интересам.

Получить домен на имя государственной или общественной организации у частного лица тоже не получится. Для этого потребуется предоставить соответствующее разрешение.

Заниматься регистрацией доменных имен смогут только российские юридические лица из специального списка. Кабмин запретил этим компаниям иметь связи с иностранными гражданами или зарубежными фирмами. На проверку каждой заявки и принятие решения чиновникам отводится не более трех рабочих дней.

Резюмируя, новые требования определяют допустимые параметры доменных имен, ограничения по их содержанию, а также условия для компаний, имеющих право регистрировать такие адреса. Национальными доменными зонами России являются .ru и .рф.

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