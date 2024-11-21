Правила получения медсправки для водительских прав ужесточат в России

Mash: для получения медсправки водители начнут сдавать анализы на наркотики

Правила получения медицинской справки для водительского удостоверения могут пересмотреть в России, автолюбителям придется сдавать анализы на наркотики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, что медклиники поддерживают связь с автошколами и быстро выдают справки клиентам.

В Сети заказать документ с подписью психиатра и нарколога можно за 3,5 тысячи рублей, водители в этом случае не сдают анализы.

Зачастую этим способом пользуются и те, кого ранее уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. Однако неясно, перестали ли они пить, поэтому союз обратился в министерство здравоохранения с просьбой создать базу граждан, ранее наблюдавшихся у наркологов и психиатров.

Также в законодательство нужно ввести изменения, согласно которым будущим водителям также придется сдать дополнительные анализы.

Депутат Михаил Ветров предложил снизить возраст для управления личным транспортом до 16 лет.