Депутат Ветров предложил снизить возраст для управления личным транспортом до 16 лет

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, поселок Шушары, Михаил Ветров, который также возглавляет Ассоциацию производителей детских товаров, призвал к снижению минимального возраста для управления личным транспортом (легковыми автомобилями и мотоциклами) с 18 до 16 или 17 лет. Об этом сообщил RT .

Он направил копию обращения начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Ветров напомнил, что в России право на управление автомобилем имеют граждане, которые достигли 18-летнего возраста и получили водительское удостоверение. Однако, по его мнению, в разных странах мира существуют разные подходы к возрастным ограничениям для водителей.

Учитывая растущую автомобилизацию в России и высокий интерес общества к смягчению правил допуска к управлению личным транспортом, он считает целесообразным рассмотреть возможность таких изменений.

