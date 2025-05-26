Правила перепланировки квартир изменились. Москвичи смогут оформиться онлайн

Правила согласования перепланировки в жилых и нежилых помещениях изменились. Теперь можно оформить переделки за 20 дней без посещения Росреестра после завершения работ, сообщила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Изменения сократят сроки согласования перепланировки с 30 до 20 рабочих дней», — сказала она.

Если раньше собственникам квартир после оформления акта о завершении работ приходилось идти в Росреестр, то теперь в Москве можно сделать это онлайн. Яковлева сообщила, что служба госрегистрации и Мосжилинспекция автоматически обновят данные в ЕГРН.

На сайте Mos.ru появились проекты переустройства для типовых домов. Власти расширили список работ, не требующих разработки проекта. Среди них установка подиумов, закрытие проемов в несущих стенах, перенос унитаза, создание встроенных шкафов. Яковлева предупредила, что в упрощенном порядка не узаконят расширение проемов в несущих стенах, демонтаж участка стены под окном на балкон, создание антресоли.

Ранее в России запустили пилотный проект по строительству многоквартирных домов из дерева. Депутат Владимир Кошелев заявил, что через два года появятся первые пятиэтажки.