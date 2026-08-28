Юрист разъяснил, чем работник вправе заниматься в обеденный перерыв

Работник в свой обеденный перерыв вправе распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. При желании можно прогуляться или даже сходить в магазин, рассказал РИА «Новости» руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По закону обеденный перерыв относится ко времени отдыха. Работодатель не вправе требовать, чтобы работник использовал его только для приема пищи или в иных определенных целях.

«В соответствии со статьей 106 Трудового кодекса РФ, время отдыха — это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему усмотрению», — сказал юрист.

По его словам, работник может заниматься любыми делами, которые не запрещены законом. Важно только соблюдать правила трудового распорядка и трудового договора относительно продолжительности такого перерыва.

Ранее судебный юрист Илья Васильчук рассказал, что с 1 сентября 2026 года в России увеличат лимит сверхурочной работы для работников — до 240 часов в год.