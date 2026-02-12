Правила бронирования гостиниц в России изменятся с 1 марта

Новые правила бронирования и заселения в гостиницы, кемпинги и на базы отдыха вступят в силу с 1 марта. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в порядок заселения, отмену бронирования и требования к средствам размещения.

Имеются и новшества, например, в договоре оказания гостиничных услуг обязательно нужно указывать точную площадь номера, условия и сроки отмены бронирования, а также порядок возврата предоплаты. Если клиент сообщит об отказе от договора до дня заезда, то исполнителю следует вернуть ему плату за услугу, причем полностью.

Представители гостиницы также обязаны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять клиенту тонометр или аптечку для оказания первой помощи, будить к определенному времени по запросу и доставлять корреспонденцию.

Если постоялец опоздал при заезде или вообще не приехал, то гостиница сможет отменить бронь только после истечения суток и при этом удержать оплату, но только за одни сутки. В одностороннем порядке отменить договор с гостем можно лишь при полном возмещении ему убытков.

Ранее в Москве вырос спрос на БДСМ-отели перед Днем святого Валентина, где за два часа размещения придется отдать от шести до девяти тысяч рублей. Занято уже около 90% таких номеров.