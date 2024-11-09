В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции

Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ будут наказывать сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Такие же меры применят к лицам, использовавшим Россию в качестве транзита для иностранцев.

В случае отягощающих обстоятельств, осужденному может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет. Возможно применение дополнительного наказания.

В документе ужесточили наказание и за фиктивную регистрацию — осужденные могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Кроме того, глава государства подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, сообщали «Известия». В этот же день Путин поставил подпись под законом, запрещающим передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов.