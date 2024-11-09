В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ будут наказывать сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Такие же меры применят к лицам, использовавшим Россию в качестве транзита для иностранцев.
В случае отягощающих обстоятельств, осужденному может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет. Возможно применение дополнительного наказания.
В документе ужесточили наказание и за фиктивную регистрацию — осужденные могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
Кроме того, глава государства подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, сообщали «Известия». В этот же день Путин поставил подпись под законом, запрещающим передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов.