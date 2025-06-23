Права мигрантов на больничные хотят ограничить в России

Всем иностранным гражданам, работающим в России, необходимо ограничить права на получение больничных, чтобы оптимизировать Соцфонд. Об этом 360.ru заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он обратил внимание, что сейчас обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждане стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России. По мнению депутата, направлять мигрантам выплаты из фонда пенсионного социального страхования следует только в том случае, если у них есть полугодовой социальный капитал.

«Предлагается практику наличия шестимесячного трудового стажа распространить на все случаи работы иностранных граждан и лиц без гражданства, чтобы они могли получать больничные», — отметил парламентарий.

Также он призвал дать иностранкам право на декретные только при условии, если их страховой стаж составляет не менее года. Нилов назвал неправильной ситуацию, когда приехавшая в Россию женщина начинает работать и тут же берет больничный и уходит в декрет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что ответственность за подготовку детей мигрантов к школе лежит на их родителях. По его словам, иностранцы сами должны оплачивать обучение будущих школьников русскому языку.