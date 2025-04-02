«Праправнучку» Николая II задержали в Москве

Женщину, называющую себя праправнучкой последнего императора Российской империи Николая II, задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, на своей странице в социальных сетях 52-летняя Светла В. публиковала посты про российскую власть, евреев и мировую геополитику.

Правоохранители обратили внимание на ее записи и установили, что с августа 2023 года женщина минимум восемь раз призывала к насилию над евреями и теми, кто их поддерживает. В некоторых публикациях она также оскорбляла видных деятелей российской политики, культуры и спорта.

Эти посты стали причиной возбуждения в отношении женщины уголовных дел по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и публичным призывам к экстремистской деятельности.

Светлана позиционирует себя не только как праправнучка Николая II. Ранее она заявляла, что также обладает множеством титулов и званий, является историком, профессором, «русским интеллектуальным лидером и универсальным процессуальным лидером».