Пранкеры Вован и Лексус допустили возможность розыгрыша Макрона и фон дер Ляйен

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не исключили вероятность розыгрыша политиков из Европы, таких как французский лидер Эммануэль Макрон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Кто знает, кто знает. Ну да, давайте посмотрим», — ответил на соответствующий вопрос журналистов Лексус.

Вован добавил, что «многое не исключено» и подобное событие вполне может случиться.

Пранкеры выразили мнение, что сейчас европейские политики не выполняют ключевые роли на мировой арене. Так они прокомментировали реакцию Европы на телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Они молчат, потому что позицию по переговорам сейчас занял конкретно Трамп. И естественно, что они в этом мирном процессе, так называемом, играют вторую роль», — сказал Лексус.

Ранее Вован и Лексус опубликовали беседу с главой комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Бруно Фуксом. Французский депутат думал, что общается бывшим украинским лидером Петром Порошенко*.

*Признан в России террористом и экстремистом.