Практикующих нелегальную занятость работодателей внесут в черный список

В России в 2025 году создадут реестр работодателей, пойманных на нелегальном найме сотрудников. Доступ к черному списку получат все желающие, сообщили «Известия» .

На сайте нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства о создании реестра работодателей, которые заключали со своими сотрудниками гражданско-правовые договоры или другими способами уклонялись от оформления трудовых договоров. Основанием для включения в черный список станет постановление по делу об административном правонарушении, вступившее в силу с 1 января 2025 года.

Кроме названий компаний или имен индивидуальных предпринимателей, в реестре укажут их ИНН, дату и основание включения. Роструд разместит список на своем сайте. Работодателей исключат из него, если в течение года они не совершат аналогичные нарушения.

В сентябре 2024 года в России вступит в силу другое нововведение в сфере труда. Благодаря новой системе расчета работодатели повысят оплату за переработки.