PR-эксперт Красильникова рассказала, что несовпадение ожиданий может сорвать романтические планы на День всех влюбленных

Приближается День святого Валентина, и многие задумываются о том, как сделать праздник особенным. PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова в беседе с «Известиями» поделилась советами, которые помогут избежать разочарований и создать романтическое настроение.

По мнению эксперта, первым шагом к успешному празднованию является определение формата встречи. Домашний вечер подойдет для тех, кто предпочитает спокойную атмосферу. Важно продумать занятия и создать особую обстановку. Если же вы решите отправиться в ресторан, на спектакль или выставку, стоит учитывать возможность комфортного общения, удобство логистики и наличие четкого плана на вечер.

Красильникова отметила, что несовпадение ожиданий часто становится причиной срыва романтических планов. Чтобы избежать напряжения, рекомендуется выбирать места без лишнего шума и очередей, а также заранее обсуждать свои ожидания от вечера.

Если планы меняются в последний момент, эксперт советует сохранять спокойствие и иметь запасной сценарий. Небольшие знаки внимания, такие как сообщение перед встречей или любимый десерт, могут помочь снять напряжение и вернуть ощущение близости.

Выбор подарка также требует внимания. Красильникова рекомендовала избегать покупок «на автомате» и предметов со скрытым подтекстом. Вместо этого стоит опираться на повседневные привычки партнера, его увлечения и планы на ближайший месяц.

Сценарий праздника и формат подарка зависят от стадии отношений. В начале общения лучше выбрать короткую встречу в спокойном месте и ограничиться небольшим знаком внимания. В длительных союзах проще строить планы вокруг любимых мест и привычек партнера, подчеркнула Красильникова.