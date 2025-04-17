Высказывания директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко о том, что россиянкам не стоит «раздвигать ноги» до свадьбы, являются хамскими и некорректными, потому что ответственность за аборты лежит не только на женщинах, но и на мужчинах. Об этом 360.ru заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Возмущена развязным и, более того, чрезвычайно хамским, на мой взгляд, тоном этого господина. Как говорят эксперты, „в фоновом режиме“ он фактически выразил позицию женоненавистников», — сказала она.

По словам депутата, из-за различных факторов, в числе которого «повальная безотцовщина» в России, многие мальчики не развивают в себе главную характеристику мужественности — ответственность.

«Отсюда и пьянство, и разводы, поэтому поход в ЗАГС сам по себе — отнюдь не панацея. Нам нужно исцелять все общество, в целом», — заявила Останина.

Накануне во время одного из интервью Руслан Ткаченко заявил, что количество абортов сократится, если женщины откажутся вступать в интимные отношения с мужчинами до свадьбы. Эту мысль он высказал в достаточно резкой форме и призвал россиянок «не раздвигать ноги», чем вызвал бурю эмоциональных обсуждений.