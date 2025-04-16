Директор института демографии призвал россиянок «не раздвигать ноги»

Количество абортов сократится, если женщины откажутся вступать в близкие отношения с мужчинами до свадьбы. Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко заявил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

«Вот ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться, который будет основой», — сказал он.

Ткаченко заявил, что некоторые россиянки соглашаются на интим только после ЗАГСа. По его мнению, если бы и остальные придерживались такого принципа, удалось бы исключить аборты.

Количество абортов в России постепенно снижается естественным образом, заявила ранее акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина. Она связала это с тем, что люди реже занимаются сексом, лучше предохраняются и имеют низкую фертильность.