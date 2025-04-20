Пожилая петербурженка приютила в своей квартире 70 кошек, теперь им ищут новых хозяев

Mash на Мойке: 65-летняя петербурженка приютила 70 кошек в своей квартире

В Красном Селе 65-летняя петербурженка приютила 70 кошек. Недавно пенсионерка попала в больницу, и родственникам пришлось решать судьбу питомцев, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

Пожилая женщина подбирала кошек на улице, кормила их, но не стерилизовала. Поэтому популяция кошек стремительно росла, женщина не успевала пристроить питомцев в новые руки.

Когда хозяйка попала в больницу, родственники не захотели содержать такое количество хвостатых квартирантов и вызвали профессионального отловщика. К спасению кошек подключился приют «Добродог», пенсионерка дала добро на дальнейшее пристройство питомцев.

Многие животные нуждаются в лечении, отметил Telegram-канал, некоторых уже стерилизовали. Приют объявил поиск кураторов, которые могут взять на передержку котов, пока им ищут новых хозяев.

Выставка-пристройство животных из приюта прошла в Москве в конце марта в культурном центре «Зеленоград». Москвичам предложили забрать домой одну из 20 кошек.