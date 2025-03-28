Москвичей пригласили за домашним питомцем на выставку-пристройство

Выставка-пристройство животных из приюта состоится в субботу в столичном культурном центре «Зеленоград». Будущих хозяев ждут свыше 20 питомцев, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Гостей мероприятия познакомят с 20 кошками и тремя собаками. Все животные здоровы, привиты и дружелюбны. Приглашенные специалисты расскажут об особенностях ухода за питомцами.

На выставку можно принести угощения для животных, например, сухой корм или консервы. Также можно подарить ошейники, миски, поводки или игрушки. Те, кто пока не готов завести кошку или собаку, могут стать волонтерами приюта.

Аналогичное мероприятие #Всемпокотику пройдет в столице в центре дизайна Artplay , который находится на Нижней Сыромятнической улице, дом 10. Жителей и гостей Москвы ждут на выставке-пристройстве с 11:00 до 18:00.

Опекуны расскажут историю каждого кота и особенности его характера, а фелинологи-зоопсихологи поделятся знаниями по содержанию домашних питомцев.

Чтобы забрать кота в день акции, нужно пройти собеседование и подписать договор. Также участников ждут подарки: корм, средства ухода или сертификат на ветобслуживание.

Для посетителей #Всемпокотику подготовили благотворительную лотерею. Также они смогут приобрести фирменный мерч и подробнее узнать про форматы помощи приютам.