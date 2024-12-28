Пожарные Московского НПЗ провели благотворительную акцию в канун Нового года

Негласный кодекс спасателей — мужество, честь и сопереживание. Московский нефтеперерабатывающий завод поздравил с Новым годом семьи специалистов МЧС, погибших при исполнении служебного долга.

Акцию по традиции провели в День спасателя. Новогодние подарки получили 20 семей, вручение состоялось в стенах Музея Победы на Поклонной горе.

«Уже не первый год главное управление МЧС России по городу Москве совместно с Московским нефтеперерабатывающим заводом поздравляем детей сотрудников главного управления, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это стало доброй традицией», — отметил замначальника отдела воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений управления кадров ГУ МЧС по Москве Максим Лещев.

Идея появилась еще в 2017 году, рассказал командир отделения аварийно-спасательного формирования МНПЗ Евгений Осокин.

«Мы ездим, соответственно, по семьям погибших наших товарищей, дарим подарки, поздравляем с Новым годом», — добавил он.