Пожарные Лиона объявили забастовку, которая начнется в понедельник. Об этом сообщила газета Le Figaro . По данным издания, пожарные намерены добиваться улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также требуют увеличить численность персонала из-за продолжающейся кадровой нехватки.

В статье отмечается, что сотрудники пожарной службы заявили о планах выйти на акцию в семь утра по местному времени перед зданием городской администрации. После этого колонна направится к властям департамента Рона. Протесты должны завершиться во вторник утром, однако забастовку могут продлить с учетом приближающихся местных выборов в марте 2026 года.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон возложил ответственность за распространение информации о нашествии клопов в Париже на российские власти. Он обвинил их в целенаправленной дискредитации страны.