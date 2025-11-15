Президент Франции Эмманюэль Макрон возложил ответственность за распространение информации о нашествии клопов в Париже на российские власти, обвинив их в целенаправленной дискредитации страны. Журналист Чей Боуз подверг критике это заявление в социальной сети X , насмехаясь над позицией французского лидера.

Пользователи платформы активно поддержали иронию журналиста, раскритиковав версию о внешнем вмешательстве. Многие комментаторы увидели в заявлении Макрона стандартный политический прием.

«Макрон обвинил Кремль в эпидемии клопов во Франции. Он заявил, что Россия попыталась „подорвать доверие“ к Парижу сообщениями о нашествии насекомых. Выходит, говорить правду о том, что Париж — грязная дыра, это уже считается российской дезинформацией», — написал Боуз.

Макрон включает обычную для загнанных политиков тактику — отвлекает внимание и придумывает врага извне, чтобы хоть как-то вернуть себе поддержку.

В комментариях прозвучала и откровенная ирония относительно логики выдвинутых обвинений. Пользователи предполагали дальнейшее развитие подобной риторики.

«Париж, как и большинство старых французских городов, кишит грызунами, дикими кошками, паразитами и всей возможной дрянью… Россия тут абсолютно ни при чем», — подтвердила пользователь MariaLisa.

Значительная часть дискуссии касалась реального состояния чистоты во французской столице. Некоторые пользователи делились личным опытом и наблюдениями.

Ждите новых пресс-релизов: Круассаны вредны для здоровья — это Кремль. Эйфелева башня разваливается — это Кремль.

Многие участники обсуждения сочли подобные заявления оскорбительными для здравого смысла граждан. Критике подверглись и другие европейские политики.

«Этими заявлениями Макрон только показывает, насколько он сам недалекий и насколько тупыми он считает французов», — заключил пользователь Mike Janssen.

Ранее Макрон заявил, что Россия якобы распространяет недостоверную информацию о нашествии постельных клопов в стране. Но вместе с тем он признал, что проблема с насекомыми действительно имеет место быть.