Пожар в аквапарке в Суздале полностью ликвидировали

Пожар в аквапарке в Суздале полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области .

Пожар произошел в субботу после того, как загорелась кровля здания на площади около 150 квадратных метров. Из аквапарка эвакуировали 210 человек. Пострадавших нет.

Ранее спасатели ликвидировали открытое горение. По предварительным данным прокуратуры, причиной пожара стало короткое замыкание. В МЧС подтвердили, что работы на месте завершили.

