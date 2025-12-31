Поздравление Путина с Новым годом первыми услышали жители Камчатки и Чукотки

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина первыми увидели жители Камчатки и Чукотки. Разница по времени с Москвой там составляет девять часов.

Статья дополняется...

«Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо», — сказал глава государства, обращаясь к россиянам.

Всем жителям страны он пожелал счастья и вдохновляющей любви и назвал Россию большой семьей, сильной и сплоченной.

«Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и вовсю», — сказал глава государства.

Длительность новогоднего обращения Путина составила три минуты и 20 секунд.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, анонсируя новогоднее обращение президента России Владимира Путина, заявил, что в этом году оно пройдет в традиционном формате. Он подчеркнул, что запись проведут на Красной площади.