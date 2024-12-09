Повышение тарифов в 2025 году. В каких регионах сильнее всего подорожает электричество

Аналитик Чуркина: цены на электричество в 2025 году повысятся на 12,6%

Тарифы на электроэнергию в 2025 году повысятся в среднем на 12,6%. Наименьший рост произойдет в Амурской области, максимальный — в Пермском крае. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина сообщила об этом агентству «Прайм» .

Повышение произойдет с 1 июля. Чуркина предупредила, что размер индексации отличается от региона к региону, а в некоторых случаях — между муниципалитетами, но в среднем составит 12,6%.

Меньше всего переплатят жители Амурской области, Республики Алтай и Ханты-Мансийского автономного округа. В этих регионах тарифы повысятся на 8,6%, 8,8% и 9% соответственно. Наибольший рост произойдет в Пермском крае, Кемеровской области и Северной Осетии — Алании — на 21,1%, 19,8% и 19,1%. Чуркина сообщила, что в Москве и Санкт-Петербурге электричество подорожает на 15% и 14,6%.

Кроме электричества повысится плата за газ на 10,3%. В целом ЖКУ подорожают на 11,9%.