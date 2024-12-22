Поветкин ушел с поста заместителя губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин оставил пост заместителя губернатора Вологодской области после семи месяцев работы. Прощальное обращение к жителям региона спортсмен опубликовал в Telegram-канал е.

Поветкин поблагодарил жителей области за то, что они приняли его на своей земле.

«Надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине», — написал он.

Спортсмен призвал вологжан продолжить начатую им работу и добавил, что сосредоточится на своих семье и доме.

На пост заместителя главы Вологодской области Александра Поветкина назначил новый губернатор региона Георгий Филимонов. Он отметил, что чемпион Олимпийских игр займется патриотическим воспитанием молодежи, привлечением жителей к здоровому образу жизни, а также кураторством проектов по продвижению культуры Русского Севера.