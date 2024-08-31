Поветкин лично отвозил гуманитарные грузы в Курскую область

Боксер Александр Поветкин сам занимался доставкой гуманитарных грузов в Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, написало РИА «Новости».

На встрече с президентом Владимиром Путиным он отметил, что из региона отправили более трех тонн гуманитарной помощи в Курскую область, в том числе более 40 фур со строительным материалом.

По словам Филимонова, курировать это направление работы поручили заместителю губернатора Вологодской области Александру Поветкину.

«Олимпийский чемпион родом из Курска, это его родная земля. И он доставляет лично эти гуманитарные грузы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что юморист Владимир Винокур лично пообщался со школьниками из Курской области, которые временно проживают в детском лагере «Мечта» в Подольске. Артист вручил детям школьные наборы.