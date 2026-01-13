Повар Овчаров предложил отмечать старый Новый год с пельменями или варениками на столе

Старый Новый год, отмечаемый в ночь с 13 на 14 января, ассоциируется с семейными ужинами и уютной атмосферой. Шеф-повар Евгений Овчаров поделился с « Абзацем » своими рекомендациями по выбору блюд для праздничного стола.

Эксперт посоветовал сочетать традиционные продукты с необычными вариациями. Пельмени или вареники с сюрпризом в виде монеты — отличный выбор.

«Пельмени или вареники стоит лепить, если не боитесь потерять зубы при случайном укусе монетки. Это самое классическое блюдо в праздник», — отметил специалист.

Он также предложил подать на стол фаршированного поросенка, щуку, сазана, гуся или утку. В качестве десерта подойдет печенье с предсказаниями.