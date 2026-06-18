Повар Исайчева назвала томление еды главным секретом вкусных блюд в детском саду

Утро в детском саду № 55 города Тулы начинается с важного ритуала — кипячения примерно 20 литров молока. Накормить сто малышей — непростая задача, с которой справляется повар Ольга Исайчева. Каждое утро Ольга приходит на работу к шести утра, чтобы все успеть, рассказала «ТСН24» .

«Первым делом запускаю электрические плиты и ставлю молоко на кашу. Завтрак подается в 8:20», — рассказывает повар.

Путь в профессию у Ольги начался с материнства. В 2002 году она привела дочку в садик и увидела объявление о поиске кухонного работника. Поначалу она отработала год простым кухонным работником, а потом ее напарница Татьяна предложила попробовать себя в роли повара.

Повар отмечает, что арифметика у нее не простая, а довольно масштабная. Главный секрет вкусных блюд, по словам Ольги, заключается в том, что еда в больших объемах не просто варится, а томится, как будто в русской печи.

«Еда томленая, поэтому особенно вкусно и получается, дома сложно это повторить, потому что масштабы не те», — говорит повар.

Ольга уверена, что очень важно соблюдать правильные пропорции и уделять внимание деталям. «Для приготовления запеканки мы замешиваем творог с манкой, затем она стоит некоторое время. Манка разбухает, и за счет этого, а также благодаря большому количеству яиц, сливочного масла и ванилина, запеканка при выпекании становится сочной и воздушной», — объясняет она.

Есть особый секрет и у пышных садиковских котлет.

«Мы замачиваем хлеб в молоке, это придает котлеткам воздушность. Мяско — говядину или свинину — прокручиваем через мясорубку обязательно два раза», — рассказывает Ольга.

Несмотря на ранние подъемы, большую ответственность и физически не простую работу, Ольга не представляет себя в другом месте.