Потребность, на которой не экономят: зачем нам налог на безопасность?

В России предложили ввести отдельный налог на безопасность. По слова автора инициативы, вопрос касается каждого жителя страны и является потребностью номер один. Свою идею учредитель, генеральный директор коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» и общественный деятель Вадим Попов прокомментировал в разговоре с 360.ru

По его словам, безопасность касается всех без исключения. Однако на сегодняшний день круг проблем в этой сфере широкий — от криминализации общества до участившихся случаев похищения детей.

«Когда мы говорим о безопасности, это не только диверсионно-террористические угрозы. Это и общая криминализация, и то, что люди сталкиваются с бытовыми рисками», — заявил общественный деятель.

Попов подчеркнул, что чувство безопасности — базовая потребность, на которой не стоит экономить. При этом нельзя перекладывать всю ответственность на государственный бюджет, особенно в условиях, когда у страны и без того высокие расходы.

«Сейчас государство и так тратит много на важные задачи, в том числе на фронтовые дела, поэтому, чтобы поддержать безопасность, в это нужно вложиться», — отметил он.

Автор инициативы предположил, что собранные средства можно будет направить на развитие и поддержку систем видеонаблюдения в Москве и регионах.

Ранее в Госдуме назвали идею нового налога вредным вбросом и заявили, что для установки необходимого количества камер и обеспечения безопасности российских граждан не требуется вводить никаких новых сборов.