Ничем не отличаются от бомжей. В ГД поддержали идею не пускать квадроберов в рестораны

Все больше мест общественного питания запрещают вход квадроберам, ссылаясь на антисанитарию. Представители субкультуры, по их словам, пачкают руки о землю и рискуют заразить добропорядочных посетителей. Нововведение прокомментировала 360.ru депутат Госдумы Нина Останина.

Она поддержала эту идею, заявив, что у ресторанов часто есть дресс-код, который необходимо соблюдать.

«Чем отличаются купленные где-то там в странных местах дешевые подражательные элементы от бомжа, который решил зайти в ресторан в неприличной одежде? То же самое — антисанитария», — заявила она.

Останина рассказала о письме, которое получила из Брянска. Его автор, по ее словам, перевоспитал дочь-квадробера, считавшую себя кошкой, за два часа, отобрав у нее компьютер, мобильный телефон, не пустив за стол, не дав ни ложек, ни вилок, и поставив на пол миску.

«Не они сегодня герои дня! Приковано внимание всех к тем ребятам, которые там вот сейчас (на передовой — прим. ред.), [чтобы] живы они остались, что у нас в Курске происходит… Поэтому не надо уводить нашу общественную повестку, потому что у нас другие задачи», — заявила собеседница 360.ru.

Она призвала не привносить это «извращение» на российскую почву.

Ранее депутат Андрей Свинцов призвал запретить пропаганду квадробики, назвав ее столь же деструктивным течением, как ЛГБТ* или чайлдфри.

* Запрещенная в России экстремистская организация