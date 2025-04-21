Потерявший ногу в бою ветеран боевых действий победил на чемпионате Москвы по велоспорту

Ветеран боевых действий штурмовик Дмитрий, который потерял ногу во время боя в Донецком аэропорту в 2014 году, стал победителем чемпионата Москвы по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. О выдающихся достижениях российского бойца рассказали в пресс-службе Народного фронта.

Дмитрий родился в Приморском крае. Полученное в 2014 году ранение полностью изменило его жизнь. Мужчина начал активно заниматься общественной работой, стал во главе Ассоциации ветеранов Псковской области и вдохновлял людей на развитие адаптивного спорта в регионе.

Он основал школу адаптивного спорта, в которой занимаются все желающие: ветераны СВО, люди с инвалидностью, школьники, молодежь и взрослые. Для них работает десять различных секций: волейбол сидя, стрельба, самбо, пауэрлифтинг и другие дисциплины.

«Мы делаем наше дело не для галочки, мы работаем на результат. Считаю, что лучшая реабилитация — через спорт. Наша основная задача — чтобы ребята не уходили в себя после тяжелых испытаний на фронте. Спорт дает им возможность заново поверить в себя. Я через это прошел и знаю, о чем говорю», — поделился Дмитрий.

Сам ветеран также активно занимается спортом. Он вошел в состав сборной Москвы по велоспорту, победил на недавнем столичном чемпионате, дважды завоевал Кубок России и первым в стране пробежал марафон на протезе.

«Мы со сторонниками даем понять, что при любой травме можно заниматься спортом. Если есть люди, которые одними ногами могут сделать дома ремонт, то почему мы не можем пробежать марафон? Травмы не должны нас останавливать. Жизнь — это прекрасно. Я наслаждаюсь ей и каждый день доказываю это утверждение личным примером», — заключил Дмитрий.

Ранее стало известно, что потерявший ногу на СВО боец открыл секцию самбо для подростков в Пскове.