Потерявший ногу на СВО боец открыл секцию самбо для подростков в Пскове

Ветеран специальной военной операции, потерявший во время боевых действий ногу, открыл секцию для подростковых занятий самбо. Об этом рассказали в пресс-службе Народного фронта.

Бывшему военнослужащему Камилю 27 лет. Он подорвался на мине во время выполнения штурмовой задачи на Луганском направлении. Сейчас живет в Пскове, работает в военкомате, занимается грантами для школы адаптивного спорта, а недавно организовал секцию самбо для детей.

«У меня всегда была мечта заниматься с детьми. Теперь обучаю их борьбе. Дети пришли ко мне с нуля: не умели кувыркаться, самостраховку делать. Собрал несколько групп. Приходилось пахать 24/7. Потом я подумал, что нужно разновозрастные группы объединить, чтобы у детей больше мотивации было. Сейчас занимаемся три раза в неделю, уже виден результат», — поделился ветеран СВО.

Камиль не планирует останавливаться на достигнутом. В его планах — развивать школу адаптивного спорта, быть хорошим семьянином и помогать тем, кто вернулся с передовой.

«Сейчас я с уверенностью могу сказать, что человек, потерявший ногу, может делать все: и на лыжах проехать, и марафон пробежать. Для меня нет никаких преград», — заверил он.

Ранее предприниматель и действующий участник спецоперации Иван Утенков призвал российских работодателей трудоустраивать ветеранов СВО, в том числе получивших инвалидность. По мнению военнослужащего, компаниям следует подготовиться к возвращению большого количества бойцов с фронта и выделить для них вакансии.