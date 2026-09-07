Потеряли надежду, помог случай. Драма с котом развернулась у лифта в Москве

Спасатели достали кота, который четыре дня просидел в шахте лифта в Москве

Сотрудники «СпасРезерва» вызволили из шахты лифта московской многоэтажки кота. Он просидел там четыре дня и не мог выбраться сам, детали спасательной операции раскрыл телеграм-канал Shot .

Животное сбежало из квартиры в том же доме. Его владелец случайно оставил дверь приоткрытой. Мужчина искал питомца по всему району.

Оказалось, что кот из подъезда даже не выходил. Он спрятался на уступке за сеткой в шахте лифта. Все это время питомец сидел за решеткой неподвижно и от испуга не издавал ни звука.

Застрявшего беглеца случайно обнаружил сосед, когда поднимался домой по лестнице. Мужчина заметил испуганного питомца за ограждением и сразу вызвал экстренные службы.

Специалисты «СпасРезерва» без труда вызволили животное. Его уже вернули домой.

Ранее в Москве спасли застрявшего в бетоне кота.