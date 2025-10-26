Потеряли миллионы и жизни. Обвал рынка оружия в CS2 уничтожил геймеров

После обновления Counter-Strike виртуальный рынок игры за 10 часов упал почти на два миллиарда долларов. Некоторые геймеры-энтузиасты смогли на этом заработать, а другие понесли большие убытки.

Компания Valve, владеющая игровой площадкой Steam, изменила условия создания аксессуаров (скинов). Обновление позволило игрокам создавать ранее дорогие и редкие предметы внутри игры, которые дорого продавались на рынке, из дешевых аналогов.

Инвестиции в скины в Counter-Strike 2 были более прибыльными, чем в криптовалюту и акции некоторых американских компаний, ранее отмечало агентство Bloomberg.

Идею подтверждали и в России, кандидат экономических наук Наталья Арсеньева в беседе с 360.ru отмечала, что покупка оружия в игре могла оказаться доходнее акций Tesla.

Скины геймеры приобретали не для того, чтобы иметь преимущества в бою, а чтобы отличаться. Цены на них стартовали с 10 рублей и достигали нескольких миллионов. Многие умудрялись на них зарабатывать, занимаясь перепродажей.

Недавний шок стал для некоторых игроков критическим. Узнав, что коллекция его внутриигровых предметов упала в цене, один из российских геймеров, по данным РЕН ТВ, покончил с собой. Похожая история случилась и в Китае.

«Если человек анализировал бы свои действия, он никогда не выложил бы за картинку сумасшедшие деньги. Они же там проводят транзакции, человек чувствует себя крупным бизнесменом. На самом деле по меркам сумм вложенных он действительно бизнесмен, но бизнесмен виртуальный. Человек должен заниматься жизнью в реальности», — отметил психолог Роман Цветков в интервью РЕН ТВ.

Сейчас фанаты игры по всему миру продолжают торговать и обмениваться дорогостоящими скинами. Однако виртуальный рынок по-прежнему остается непредсказуемым.