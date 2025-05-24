Приобретение виртуальных предметов (цифровых скинов) в игре Counter-Strike, улучшающих вид оружия, оказались для инвесторов намного выгоднее и привлекательнее вложений в золото и биткоины. Кандидат экономических наук Наталья Арсеньева в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой объяснила, почему их доходность превысила 40% годовых.

По ее словам, инвесторы оценили стабильность этого рынка, а также приносимое им эстетическое удовольствие и отличную доходность.

«Это инвестиция практически в произведение современного искусства. Получается, что пользователь, который приобретает данный скин, предмет, может быть нож, перчатки или патчи, покупает определенный статус, создает себе определенный имидж», — пояснила Арсеньева.

Экономист призналась, что 10 лет назад она сама бы не поверила, что покупка ножа может оказаться более ценной и рентабельной инвестицией, чем приобретение акций компании Tesla.

«Я бы, наверное, сказала, что человек переиграл. Он сутки играл, и у него немножечко реальность повернулась», — отметила она.

В обществе к играм относятся как к чему-то несерьезному. Такие инвестиции чаще всего ассоциируются со школьниками и студентами.

«Наверное, какой-то стереотип, который сложился в обществе, как раз таки не дает всем ринуться скупать [цифровые скины]», — подчеркнула Арсеньева.

Ранее в Польше российская команда Team Spirit обыграла со счетом 2:0 украинскую NaVi в полуфинале международного турнира по Counter-Strike 2 — Intel Extreme Masters 2025. Призовой фонд соревнований составил один миллион долларов (более 79 миллионов рублей).