Потанин сравнил российскую экономику с дубом во время грозы

Потанин: экономика России устояла под санкциями, как дуб во время грозы

Российская экономика сохранила устойчивость на фоне санкций, как дуб во время грозы. Такое сравнение сделал президент компании «Интеррос» Владимир Потанин, сообщили «Ведомости» .

По словам бизнесмена, санкции навредили прежде всего потребителям в странах, которые их ввели. Россия же в условиях глобального рынка продолжила направлять товары туда, где сохранился спрос.

«Экономика России, знаете, как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно», — отметил Потанин.

Он добавил, что возврата к прежнему мироустройству уже не будет.

«Но будет какое-то другое. И конечно же, мы там найдем свое место», — заявил бизнесмен.

При этом Россия восстановит отношения с теми партнерами, с которыми исторически сложились хорошие связи.

Говоря о сырьевых рынках, предприниматель отметил, что нынешний рост цен не имеет смысла анализировать вдолгую, потому что его вызвали экстраординарные причины. По оценке Потанина, в среднесрочной перспективе мировая экономика все равно будет жить по цикличным и достаточно прогнозируемым законам.

Ранее Forbes опубликовал список долларовых миллиардеров, который стал рекордным по числу россиян. Потанин занял вторую строчку рейтинга, его капитал оценили в 29,7 миллиарда долларов.