Посвященный бойцам СВО конкурс «По праву памяти» стартовал в России

Каждый желающий может подать заявку на участие в проекте, который предлагает рассказывать о подвиге участников СВО через собственные песни, стихи, рисунки, плакаты, эссе и видеоролики. По итогам конкурса лучшие исполнители, определенные на региональном этапе, смогут выступить в Москве на одной сцене с известными звездами театра, кино и эстрады.

Также организаторы готовят онлайн-показ итогового концерта и выставку работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». В рамках проекта создадут фотопанно, куда войдут фотографии героев, представляющих семьи участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил художника за мурал в честь военкора Еремина в Балашихе. Журналист погиб в возрасте 42 лет во время съемок очередного репортажа на передовой.

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