Пострадавших при обрушении дома в Белгороде пожарных выписали из больницы | 360°

Общество 17 мая 2024, 19:30 Пострадавших при обрушении дома в Белгороде пожарных выписали из больницы МЧС России: из больницы выписали пострадавших в Белгороде пожарных Пресс-служба МЧС России

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Троих сотрудников пожарной службы МЧС Белгорода, которые получили травмы при обрушении дома в Харгоре, выписали из больницы. Они снова в строю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что речь идет о Натане Мардахаеве, Романе Скворцове и Иване Бабынине.

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Все служат в пожарно-спасательной части № 2 Белгорода.

Они первыми приехали 12 мая на место ЧП. Когда произошло обрушение во второй раз, спасатели смогли быстро выйти из опасной зоны, но без травм не обошлось.

Несмотря на боль, специалисты продолжили разбирать завалы. Только по окончании поисково-спасательных работ они отправились за медпомощью.

Пострадавших положили в медучреждение. В пятницу врачи дали добро на выписку, спасатели уже вернулись домой и в строй.