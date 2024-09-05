«Постепенно, без хамства». Медведев назвал способ «русификации» детей мигрантов

В некоторых школах встречаются классы, где три четверти первоклассников не владеют русским языком, рассказал ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал такую ситуацию ненормальной и добавил, что детей мигрантов необходимо заставлять учить язык.

По словам Медведева, ситуация, когда три четверти первоклашек не могут говорить по-русски, ненормальная.

«И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык», — объяснил позицию зампред Совбеза.

Он добавил, что тех, кто не учит, нужно «не пускать». По мнению Дмитрия Медведева, мигрантам следует запретить привозить в Россию членов своих семей. Зампред Совбеза отметил — тем, кто хочет работать, работу дадут, но тащить за собой детей и жен совсем необязательно.