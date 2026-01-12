Пост журналиста RT DE об уборке снега в Москве завирусился в соцсетях

Публикация журналиста RT DE Герта Эвена Унгара в соцсети X об уборке снега в Москве стала вирусной. За три дня она собрала более 400 тысяч просмотров, пять тысяч лайков и свыше 700 репостов.

Некоторые из пользователей усомнились в том, что такое возможно, тогда Унгар предложил им купить билеты, прилететь в Россию и убедиться во всем самостоятельно.

Однако были и другие мнения: так, житель Гамбурга заявил, что за весь день не видел у себя в городе ни одной снегоуборочной машины.

«Похоже, немцам, как во времена Екатерины Великой, пора переезжать в Россию на ПМЖ», — написал один из русскоязычных пользователей и добавил, что их вскоре ждет новое потрясение — крещенские купания.

Позднее журналист поблагодарил всех, кто сделал пост популярным, «особенно тех, кто усомнился в его подлинности и выплеснул туда свою русофобию».

Ранее в Гидрометцентре предсказали новый прирост снежного покрова в Москве. По оценкам синоптиков, за два дня он вырастет еще на 10 сантиметров.