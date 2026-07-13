Посольство РФ во Франции призвало россиян взвешивать риски при поездках за рубеж

Россиянам при планировании зарубежных поездок стоит тщательно оценивать риски и не полагаться на прежний уровень безопасности в недружественных государствах. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве России во Франции после взрыва в Монако.

«Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски», — предупредили дипломаты.

В посольстве обратили внимание, что речь идет не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских нюансах нахождения за границей. В нынешней международной ситуации было бы неосмотрительно рассчитывать, что прежние стандарты безопасности и комфорта останутся неизменными в любой ситуации.

Взрыв случился в Монако вечером 29 июня. Пострадал украинский предприниматель Вадим Ермолаев, его спутница и сын. Исполнительницей стала украинка, которая оставила рюкзак со взрывчаткой у входа в дом.