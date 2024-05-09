Посол США в День Победы выразила надежду на сотрудничество с Россией | 360°

Общество 09 мая 2024, 07:37 Посол США в День Победы выразила надежду на сотрудничество с Россией Посол США Трейси: американские и советские солдаты сражались бок о бок РИА «Новости»

Читать 360 в

Посол США в Москве Линн Трейси в День Победы напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат, сражавшихся бок о бок в годы Второй мировой войны в борьбе против фашистской Германии. Ее слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.

«В США мы помним о жертвах тех молодых мужчин и женщин, которые отправились на войну», — заявила высокопоставленный дипломат.

Реклама

Трейси добавила, что День Победы знаменательный тем, что США и союзники выступили единым фронтом. Эта победа досталась многим странам большой ценой, подчеркнула она.

«Надеемся, что сможем вернуться к былому духу сотрудничества», — заметила посол.

Россия 9 мая отмечает очередную годовщину Великой победы. В разных городах страны пройдут праздничные мероприятия. На Красной площади состоится торжественный парад с участием военной техники. Парад Победы уже состоялся во Владивостоке.