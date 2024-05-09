Парад Победы прошел во Владивостоке | 360°

Общество 09 мая 2024, 04:34 Парад Победы прошел во Владивостоке Более 1,6 тысячи человек участвовали в параде Победы во Владивостоке РИА «Новости»

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Во Владивостоке прошел парад Победы, в котором участвовали более 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники. Об этом сообщило РИА «Новости».

Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Несмотря на прохладную и пасмурную погоду, у центральной площади города собралось множество зрителей, ветераны и представители патриотических организаций.

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Командующий ТОФ напомнил всем, что «победа ковалась на передовой и в тылу», руками партизанов и подпольщиков, мужественными жителями блокадного Ленинграда, защитниками Бресткой крепости, тысячами бойцов, стоящих на защите нашей страны.

«Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это — поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них», — заявил Лиина.

После речи командующего объявили минуту молчания в память павших в годы ВОВ.

Парад Победы завершился маршем «Прощание Славянки».

Ранее столичные росгвардейцы провели патриотический флешмоб в Москве, в конце которого выстроились в фразу «Спасибо Za Победу!».