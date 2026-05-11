Посол Григорьев назвал число работающих в России граждан Таджикистана

Россия продолжает оставаться самым востребованным направлением трудовой миграции для граждан Таджикистана. Сейчас в стране работают более одного миллиона таджикистанцев, сообщил в интервью ТАСС посол России в республике Семен Григорьев.

«Российское направление по-прежнему остается наиболее популярным среди таджикистанцев», — подчеркнул он.

По словам дипломата, популярность российского направления связана с безвизовым режимом, многолетними связями между странами, общей культурно-языковой средой и широкими возможностями на рынке труда.

Григорьев отметил, что многие выходцы из Таджикистана уже получили российское гражданство и работают не только в традиционных для миграции сферах, таких как строительство, но и в профессиональных областях. Речь идет о врачах, преподавателях и других специалистах, работающих в российских регионах.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов отметил, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Таджикистаном обладает значительным потенциалом.