Военно-техническое сотрудничество между Россией и Таджикистаном обладает значительным потенциалом. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Белоусов в ходе переговоров с таджикским коллегой Эмомали Собирзодой, сообщило РИА «Новости» .

«Рассматриваем российско-таджикистанское сотрудничество в сфере обороны в качестве ключевого фактора безопасности и стабильности в Центральной Азии», — сказал Белоусов.

Это особенно важно в условиях вооруженного конфликта в Иране и напряженной обстановки в других регионах мира. Белоусов добавил, что российское оборонное ведомство помогает оснащать и развивать Вооруженные силы Таджикистана, делится боевым опытом.

Ранее Белоусов во время рабочего визита в КНДР вручил ордена Мужества северокорейским военнослужащим, проявившим отвагу и героизм при участии в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что награжденные — это элита корейских вооруженных сил. Их чествуют как гордость страны и надежную опору.