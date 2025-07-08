Пособие по беременности для студенток повысили

Госдума приняла закон о повышении выплат беременным студенткам. Им будут направлять пособие вне зависимости от факта получения стипендии, следует из данных законодательной базы Государственной думы.

Теперь пособие составит 100% от регионального прожиточного минимума. Авторы инициативы отметили, что раньше выплаты направлялись в размере стипендии за 140 дней больничного, что в среднем составляет от девяти до 23 тысяч рублей.

В пояснительной записке уточнили, что с 1 января 2025 года прожиточный минимум трудоспособного населения в среднем по России составляет 19 тысяч рублей. Благодаря нововведению пособие за 140 дней отпуска достигнет примерно 90 тысяч рублей.

«Полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам обучающимся женщинам предлагается передать Социальному фонду России и осуществлять выплату за счет средств федерального бюджета», — добавили в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил о новых льготах и выплатах для матерей-героинь. Родившие и воспитавшие 10 и более детей россиянки с 1 января получат право на внеочередное медицинское обслуживание и полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.